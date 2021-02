CASTEL VOLTURNO. Nei guai il titolare del locale dei “covid-party” sulla Domiziana scoperti da Striscia la Notizia. 5mila euro di multa e…

CASTEL VOLTURNO – La Polizia Municipale di Castel Volturno ha apposto i sigilli alla struttura ricettiva (situata al al km 40+750 della Strada Statale Domiziana) protagonista del servizio sui “covid-party” di Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia.

I vigili urbani hanno accertato l’assenza di qualsiasi autorizzazione amministrativa. Al titolare della struttura, il 54enne D.T., è stata comminata una sanzione di 5mila euro per aver violato le disposizioni per contenere il contagio da coronavirus e per la mancanza della licenza utile a somministrare alcolici. L’uomo, inoltre, è stato deferito per abusi edilizi.