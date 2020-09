CASTEL VOLTURNO. Sorpreso con l’eroina in auto, finisce ai domiciliari

CASTEL VOLTURNO/GRAZZANISE – I carabinieri della Stazione di Grazzanise, nel corso di un servizio di controllo del territorio in Castel Volturno, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di D.V., residente a Mercato San Severino (SA).

L’uomo, sottoposto a controllo a bordo dell’autovettura in uso, atteso il fare sospetto, è stato sottoposto a perquisizione, venendo trovato in possesso di 3 involucri in cellophane contenenti eroina del peso lordo complessivo di 25,38 g..

Lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato.

D.V. è stato accompagnato agli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.