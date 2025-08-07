CASTEL VOLTURNO, stretta sui lidi: il sindaco ai balneari: “Niente divieti sul cibo da casa”

Emessa un’ordinanza sindacale per tutelare i cittadini dopo il caso della famiglia che aveva dovuto buttare il pranzo fai da te al Villaggio Coppola

CASTEL VOLTURNO – (comunicato stampa) Le sigle sindacali dei balneari di Castel Volturno si dissociano e stigmatizzano comportamenti contrari ai diritti dei cittadini. Le scriventi sigle sindacali dei balneari del litorale di Castel Volturno intendono esprimere la propria totale e ferma dissociazione rispetto ai recenti fatti di cronaca che hanno visto protagonista uno stabilimento balneare, il quale – secondo quanto riportato – avrebbe vietato l’ingresso di cibo personale in spiaggia, arrivando a far gettare generi alimentari portati da casa da un utente.



Un episodio del genere, se confermato, rappresenta una gravissima violazione dei diritti dei cittadini e un comportamento del tutto estraneo ai principi che guidano la nostra categoria, fondata sul rispetto, l’accoglienza e la legalità.

Desideriamo ribadire con forza che il 99% degli operatori balneari di Castel Volturno è costituito da professionisti seri, esperti del settore, profondamente legati al territorio e sinceramente impegnati a offrire servizi di qualità in un clima di rispetto e inclusione.

È doveroso chiarire, inoltre, che nessuna norma vigente consente ai concessionari di impedire l’ingresso o il consumo di cibi e bevande non alcoliche portati da casa dagli utenti. Questo principio è stato riconosciuto e rafforzato dall’ultima ordinanza sindacale sull’uso del demanio marittimo, emanata dall’Amministrazione Comunale di Castel Volturno.

Tale ordinanza è frutto di un percorso di piena condivisione con tutte le sigle sindacali del comparto balneare, che hanno partecipato a tavoli di confronto istituzionali, offrendo il proprio contributo costruttivo. L’ordinanza è stata formalmente sottoscritta da tutte le parti coinvolte, a testimonianza della comune volontà di garantire la legalità, la trasparenza e i diritti dei fruitori delle spiagge.



La collaborazione tra le sigle sindacali e l’amministrazione è solida, continua e orientata alla valorizzazione del nostro litorale, con l’obiettivo condiviso di offrire ai cittadini e ai turisti che scelgono Castel Volturno il più alto livello possibile di servizi, sicurezza e accoglienza. Condanniamo dunque senza esitazione qualsiasi forma di comportamento prevaricativo, discriminatorio o lesivo della dignità dell’utenza e chiediamo che questi episodi, isolati e non

rappresentativi,

non siano utilizzati per gettare discredito su una categoria che lavora con dedizione e rispetto delle regole.Le sigle sindacali dei balneari di Castel Volturno SIB, ASSODEMANIALI, CNA BALNEARI