CASTEL VOLTURNO. Terra dei Fuochi si “sposta” al mare. Mega rogo tossico avvelena l’aria fino ai lidi

SITUAZIONE IN QUESTO MOMENTO ORE 16:55 DA #LAGOPATRIABomba tossica in corso🤮🤮🤮MEGA rogo tossico 🔥🔥🔥 in corso in questo momento dalla zona lago Patria – litorale Domizio. Si è alzata una grandissima colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza e da tutte le spiagge del litorale casertano. Il fumo nero ha invaso molte spiagge rendendo l'aria acre, appestata, irrespirabile e facendo preoccupare non poco i bagnanti. Situazione roghi tossici allucinante, di una gravità inaudita. Estate 2020 in #Terradeifuochi, roghi tossici inclusi al mare con te💩💩💩Vi raccomando… indossate la mascherina 😷😷😷 e teniamo le distanze…😅😅😅

Pubblicato da Terra Nostrum Trentola Ducenta su Giovedì 30 luglio 2020