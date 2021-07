CASTEL VOLTURNO. Trascinati dalla corrente, madre e figlio rischiano di annegare. Salvati dall’istruttore di surf

CASTEL VOLTURNO – Ha notato due persone in difficoltà annaspare nelle acque del mare di Castel Volturno e non ci ha pensato due volte a tuffarsi e a salvarle.

E’ così che ieri, giovedì 15 luglio, Carmine Ronza 40enne di Mugnano è riuscito a portare a riva una mamma sulla trentina con suo figlio di 5 anni rimasti intrappolati in un mulinello che li sospingeva continuamente contro gli scogli.

Carmine, istruttore di surf della scuola di Castel Volturno, ha messo in atto tutte le procedure imparate nei corsi di soccorso, mettendo in salvo la persona più vicina. Così ha caricato il bimbo sulla sua tavola riportandolo a riva.

Tornato in acqua ha raggiunto la donna e, una volta caricata anche la madre con non poche difficoltà, è riuscito a trarre in salvo anche lei.

Sul posto è giunta anche la Guardia Costiera.