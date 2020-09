CASTEL VOLTURNO -Incendio in un’azienda che produce pale eoliche in via Mario Tommaso a Castel Volturno. Erano da poco passate le 15.30 quando una grossa nube di fumo nero ha invaso l’intera zona, Il rogo è ancora in corso e le fiamme sono arrivate a lambire alcune imbarcazioni presenti nello stesso deposito. Sul posto i vigili del fuoco per cercare di domare le fiamme, la polizia municipale locale ed anche una volante del commissariato.