CASTEL VOLTURNO. Vende mozzarelle armato di Beretta 9×21 rubata. In manette 42enne

CASTEL VOLTURNO – Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato della Questura di Caserta ha tratto in arresto R.D.,

quarantaduenne di Castel Volturno, poiché responsabile di detenzione illegale di un’arma comune da



sparo; nel contempo, l’uomo è stato anche denunciato per la detenzione illegale delle relative munizioni, 14cartucce, e per la ricettazione dell’arma, poiché provento di furto.L’operazione di polizia che ha portato all’arresto dell’uomo, messo a segno dalla Squadra Mobilecasertana, è maturata nell’ambito della consueta attività info-investigativa sviluppata sul litorale, resaancora più intensa all’indomani dei fatti di sangue che, la scorsa estate, hanno interessato l’agro diPescopagano e Mondragone. In tale ambito, avuta notizia che R.D. occultasse presso la propria abitazioneun’arma da fuoco, peraltro clandestina, che era solito portare con se nei viaggi che tutti i venerdì mattinaeffettuava sul litorale romano, ove trasportava mozzarelle che vendeva ai privati, gli investigatorieffettuavano un servizio di appostamento nei pressi della residenza dell’uomo al fine di coglierlo di sorpresaquando partiva. Poco dopo le ore 2.30 odierne, gli agenti intercettavano il soggetto nel mentre, a bordo delsuo autoveicolo furgonato, usciva dall’abitazione. Il controllo dell’uomo e la perquisizione effettuataimmediatamente, sia nella macchina che nell’abitazione, dove R.D. vive con la moglie e tre figli minori,sortivano esito positivo. Infatti, nella camera da letto della coppia, occultata sotto la biancheria intimaall’interno del comodino dell’uomo, veniva rinvenuta una Pistola marca “Beretta” modello 98 FS calibro9×21, pronta all’uso, completa di caricatore rifornito con n.14 cartucce dello stesso calibro. Da successivicontrolli sui dati matricolari della pistola è emerso che la stessa era stata sottratta, unitamente ad altrecinque armi – due pistole e tre fucili – nell’ambito di un furto in abitazione, commesso in provincia di ReggioCalabria circa due anni fa.Per i fatti sopra esposti, R.D. è stato tratto in arresto e, come disposto dal P.M. di turno, sottoposto agliarresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nella mattinatadi domani.