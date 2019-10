“Caterina la Grande”: la fiction targata Sky approda alla Reggia di Caserta

Caserta – Come già accaduto in passato, ancora una volta la maestosa Reggia di Caserta sarà utilizzata come set cinematografico.

La straordinaria opera di Luigi Vanvitelli, infatti, farà da scenario per la seconda stagione di “Caterina la grande”, produzione anglo-americana, diretta da Philip Martin e Nigel Williams.

I panni dell’imperatrice Russa vissuta tra il 1762 e il 1796 ed autrice di una modernizzazione della Russia Occidentale basata sull’assolutismo illuminato, invece, saranno vestiti dal premio Oscar Helen Mirren.

La prima stagione della serie farà il debutto su Sky Atlantic, il prossimo 1 novembre alle 21:15, ma all’interno del complesso Vanvitelliano, per la troupe è già tempo di riprese per il secondo capitolo.

La cornice riporterà la Reggia di Caserta ai tempi della Russia imperiale del diciottesimo secolo e le scene principali saranno girate tra il parco e gli appartamenti reali, con la partecipazione di oltre cento comparse.