Cattura abusivamente 39 esemplari di volatili selvatici. 55enne denunciato per ricettazione

TEVEROLA – I carabinieri Forestali del Nucleo Cites di Napoli e della Sezione Operativa Antibracconaggio del Raggruppamento Cites hanno denunciato un 55enne incensurato di Teverola.

Durante una perquisizione nella sua abitazione i militari hanno rinvenuto numerose specie di volatili autoctoni catturati senza autorizzazione e con metodi illeciti.



Sequestrati 2 lucherini, 2 fringuelli, 4 ghiandaie, 9 cardellini, 1 capinera, 3 verzellini, 5 merli, 1 quaglia, 1 codirosso, 5 tortore, 1 passero solitario, 1 cinciallegra, 1 gazza e 1 Ciuffolotto. Rinvenute e sequestrate anche 18 gabbie trappola e 3 reti per l’uccellagione con materiale per il fissaggio.Gli esemplari ritrovati sono stati affidati al centro di recupero animali selvatici dell’ASL di Napoli.Il 55enne dovrà rispondere di ricettazione (la fauna selvatica è considerata patrimonio indisponibile dello Stato, ndr) e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.