Celebrati i funerali dell’operaio morto sotto una pressa idraulica

CESA/TEVEROLA – (Christian e Lidia de Angelis) Addio Cesario Bortone, l’operaio morto sotto una pressa idraulica. Stamani si sono celebrati i funerali presso la Parrocchia di San Cesario a Cesa, di Bortone il 47enne operaio rimasto schiacciato da una pressa nell’azienda Normann della zona ASI di Teverola. L’altro pomeriggio mentre stava lavorando presso un macchinario, il 47enne è finito sotto una pressa, che non gli ha dato scampo, immediatamente i colleghi hanno cercato di salvarlo e chiesto i soccorsi, ma per Bortone non vi è stato nulla da fare (LEGGI QUI IL NOSTRO ARTICOLO). Il magistrato di turno aveva disposto l’esame autoptico sulla salma presso l’ufficio di medina legale dell’ospedale di Caserta. L’esame è stato eseguito e la salma è stata liberata per il funerale tenutosi statmani a Cesa. Sotto shock due comunità, intanto le forze dell’ordine stanno indagando sulle dinamiche e sulle eventuali responsabilità sulle norme di sicurezza del luogo di lavoro.