PIEDIMONTE MATESE/ALIFE – (gv) Si sono svolti i funerali di don Gaetano Civitillo nella chiesa Ave Grazia Plena. La salma è arrivata da Roma perché il prelato era conosciuto come l’organista ufficiale della Basilica di S. PIETRO a Roma in particolare di papa Giovanni Paolo II. Non sono mancate le polemiche perché i parenti dell’esimio religioso non hanno avuto nessun messaggio di cordoglio dalla curia di Teano Piedimonte.