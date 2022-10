CASERTA – Brutta avventura per un cittadino di Caserta. Il suo numero di cellulare è stato clonato e usato come un “cavallo di Troia”. In pratica i truffatori sono entrati nella mail, hanno cambiato i dati bancari ed eseguito bonifici per migliaia di euro, raggiungendo quota 7.900 euro. Fortunatamente i dirigenti della banca sono riusciti a contattare la vittima della truffa grazie ad un indirizzo di emergenza, solo così il cliente è riuscito poi a fermare i bonifici.