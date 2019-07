Centrale di spaccio su viale Carlo III: arrestati due pusher

SAN NICOLA LA STRADA – Due nuovi arresti sul viale Carlo III, a poca distanza dalla Reggia di Caserta. Ad operare sono stati i militari del locale comando stazione che, nel corso di un mirato servizio di controllo per bloccare la vendita di sostanza stupefacenti da tempo nelle mani di bande criminali di cittadini immigrati. I carabinieri hanno tratto in arresto Saidou Baldeh 27 anni e Landnj Same 30 anni entrambi Gambia, in Italia senza fissa dimora. Sono stati fermati mentre cedevano 4 dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Il 30enne ha cercato di non farsi arrestare aggredendo e spintonando i carabinieri che, per fortuna subito riuscivano ad immobilizzarlo. Gli arrestati, saranno giudicati con rito direttissimo al tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La settimana scorsa erano stati arrestati altri due cittadini di origine africana sempre per spaccio nella centralissima villa comunale.