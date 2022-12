Cerca su Google “Come uccidere un bambino” e soffoca il figlio di due anni e mezzo

REGIONALE – Adalgisa Gamba, 41 anni è stata rinviata a giudizio per aver ucciso il figlio di due anni e mezzo sulla spiaggia di Torre del Greco. Dalle indagini sono emersi particolari agghiaccianti. Dalle 4 del mattino e fino alle 16.30 del giorno del delitto, la mamma 41enne avrebbe cercato su Google più volte la frase “come uccidere un bambino” aggiungendo le parole “candeggina“, “coltello“, “colpi di pistola“, “strangolamento“. Le intenzioni sono poi diventate realtà: la donna il 2 gennaio scorso ha soffocato il figlio con un indumento per poi gettarsi in mare insieme al cadavere. Secondo gli inquirenti, una conversazione intercettata tra lei e i familiari la inchioda: “mi sono tolta un peso dallo stomaco”.

La prima udienza del processo si terrà ad inizio febbraio davanti alla prima sezione della Corte di Assise di Napoli.