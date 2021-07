CERVINO ALLE ELEZIONI. Il candidato sindaco della lista “Siamo Cervino” Giuseppe Vinciguerra ufficializza il suo manifesto elettorale

CERVINO – (Flavia Montanaro) Il candidato sindaco di Cervino Giuseppe Vinciguerra ha ufficializzato il suo manifesto elettorale. Avvocato 34enne, Vinciguerra è stato in passato consigliere comunale. La sua lista “SIAMO CERVINO” è formata da giovani pronti a scendere in campo in prima persona per dare riscatto al paese in cui vivono. Molti sono gli obiettivi che Vinciguerra e la sua squadra si sono prefissati.

“Mossi da sani valori”, come scrivono, i candidati hanno deciso di dare una svolta politica al comune di Cervino, portando idee come trasparenza e rinnovamento perché la comunità possa tornare a credere nella sana politica. Questo sodalizio è anche frutto di una reazione alla “politica tradizionale” che per anni ha privato i cittadini di servizi pubblici essenziali. I giovani della lista non sono solo cervinesi, ma vengono anche da Messercola e Forchia, pertanto tra gli obiettivi che Vinciguerra si è prefissato figura il bilanciamento tra centro e periferia. Le aspettative del Vinciguerra e della sua squadra sono alte, ecco la loro dichiarazione “Abbiamo deciso di scendere in campo con un’idea di novità perché la comunità possa tornare a credere nel futuro”.