CHE RISCHIO! Vivono su una bomba pronta ad esplodere di 2 mila botti illegali

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – In vista delle Festività Natalizie, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta ha rafforzato i controlli sul territorio, focalizzandosi in particolare sulla lotta contro la detenzione e la commercializzazione illecita di fuochi d’artificio. Un’operazione che ha portato al sequestro di oltre 3 tonnellate di materiale pirotecnico e alla denuncia di 28 persone all’Autorità Giudiziaria.

Gli interventi delle Fiamme Gialle, svolti in vari centri di spedizione merci e in alcune abitazioni private, hanno portato alla scoperta di oltre 34.000 artifizi pirotecnici illegali. Tra questi, figurano ordigni artigianali estremamente pericolosi, come bombe carta e petardi, la cui fabbricazione è vietata dalla legge. Questi dispositivi erano stati spediti sotto falsa dicitura, mascherati da normale merce, violando le norme sulla circolazione di merci pericolose e mettendo seriamente a rischio l’incolumità di numerosi cittadini.

Un altro elemento rilevante è stato il ritrovamento di un deposito clandestino sotto una privata abitazione, dove sono stati scoperti circa 2.000 ordigni artigianali. Se esplosi, questi dispositivi avrebbero potuto causare danni ingenti sia alle persone che alle abitazioni circostanti. L’operazione ha anche rivelato che, se immessi nel mercato nero, questi fuochi d’artificio, privi di ogni certificazione di qualità e quantità della miscela esplosiva, avrebbero generato profitti illeciti per un valore superiore ai 100.000 euro.

I responsabili sono stati denunciati per diversi reati, tra cui la fabbricazione e il commercio abusivo di materiale esplodente. L’attività delle Fiamme Gialle di Caserta, che proseguirà durante tutto il periodo natalizio, sottolinea l’importanza del ruolo della Guardia di Finanza nella tutela della salute e della sicurezza dei consumatori. La lotta contro questi comportamenti illeciti è essenziale per prevenire rischi per l’ordine pubblico e l’incolumità dei cittadini.

L’intervento della Guardia di Finanza si configura come un presidio fondamentale per la sicurezza collettiva, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e a garantire che le normative vigenti siano rispettate, specialmente durante le festività, quando il consumo di fuochi d’artificio è maggiore.