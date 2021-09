CHE TRAGEDIA: muore di Covid mamma di 29 anni. Lascia 4 figli

LIBERI – Una grande tragedia si è consumata ieri. Un epilogo che lascia attoniti e che precipita il paese di Liberi, ma non solo, in un’angoscia che segue immediatamente lo stranimento. Palma Reale è morta a 29 anni, a soli 29 anni. La notizia l’ha data ieri il sindaco Antonio Diana in un post che pubblichiamo integralmente in calce.

Palma Reale lascia il marito e quattro figli.

Ma la morte di questa ragazza è destinata a lasciare strascichi. È stato il Covid a determinare le complicazioni fatali. Palma lo aveva contratto durante la gravidanza, ha partorito all’ottavo mese ma non ce l’ha fatta ed e’ morta.

Comprensibile la rabbia della famiglia, che si condensa nel post pubblicato dalla sorella Maria Reale, la quale preannuncia denunce (LEGGI QUI): “Scrivo questo post perche’ ho tanta rabbia e spero sara’ pubblicato“, afferma su Facebook. Racconta che Palma “si era recata al pronto soccorso di Caserta per dolori di pancia e difficolta’ respiratorie l’ospedale di Caserta effettua come per prassi un tampone risultato positivo. Cosa succede? Mia sorella viene mandata a casa! Curare a casa gli dicono incinta con problemi respiratori in atto senza fare una tac nulla! La situazione degenera subito dopo pochi giorni ora mia sorella e in gravissime condizioni ricoverara al II Policlinico di Napoli dove in primis hanno fatto nascere il bambino di urgenza che fortuna sta bene“.

Palma si trovava ricoverata, dopo l’aggravamento delle sue condizioni, al Secondo Policlinico di Napoli, dove il piccolo è nato con parto cesareo urgente alla 35esima settimana.

La famiglia, originaria di San Prisco, si era trasferita a Liberi da circa un mese. Il marito di Palma è un dipendente Enel. Non è stata ancora fissata la data dei funerali della giovane, che probabilmente si terranno a San Prisco.

QUI SOTTO IL POST DI ANTONIO DIANA, SINDACO DI LIBERI