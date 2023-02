Senza specificare per quale associazione

TRENTOLA DUCENTA – Finti emissari del Comune si aggirano per le vie di Trentola Ducenta. Due soggetti si aggirerebbero per le vie del paese citofonando alle abitazioni chiedendo soldi, per conto del Comune, per una colletta di beneficenza per i bambini malati, secondo quanto segnalato da alcuni cittadini. Nel mirino dei truffatori le abitazioni a pian terreno, cosa che ha destato sospetti tra i residenti.