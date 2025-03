Ci ha lasciati don Ciccio Verazzo, imprenditore di altri tempi

A 75 anni. Per lui la parola e una stretta di mano valevano più di cento contratti. È stato presidente della Casertana

CAPUA – Ha cessato di battere il cuore nobile e generoso di Francesco Verazzo, per tutti “Don Ciccio”, imprenditore d Casal di Principe, ma che aveva eletto Capua a suo luogo di adozione ormai da decenni. Costruttore di grandi opere, titolare di appalti prestigiosi per la costruzione di carceri e caserme, don Ciccio si è spento oggi all’età di 75 anni. Lascia la moglie Rosa Natale e tre magnifici figli, Giovanni, Raffaele e Bruno che hanno avuto la fortuna di avere un padre ancora in grado di trasmettere loro un’educazione di altri tempi, dei tempi in cui non occorrevano garanzie bancarie, firme notarili, ma in cui una stretta di mano e la parola data erano tutto e contavano più di ogni atto formale. Don Ciccio Verazzo ha messo a disposizione del territorio la sua generosità, mantenendo vivo il titolo sportivo della Casertana di cui è stato presidente per qualche anno. Chi lo ha conosciuto ne conserverà un ricordo vivido.