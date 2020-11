CIAO UMBERTO. Addio a un pilastro della città

RECALE – Si è spento, purtroppo, il signor Umberto Argenziano, uomo molto conosciuto e benvoluto a Recale.

Riportiamo la lettera a lui dedicata da Laura Fandi:

A chi ha fatto tanto “rumore nella sua vita” e poi è andato via in gran silenzio.

A te colonna portante di questo paese, in cui sono cambiate generazioni, c’è chi è andato chi è rimasto e chi è diventato nuovo compaesano, e tu conoscevi tutti e loro te.

Il tuo amore per il Napoli andare allo stadio, intossicarci con i tuoi sigari, fare scherzi a chi tifava altre squadre.

Ai nostri ricordi, a quelli che mi raccontava mio nonno, a quelli che mi ricorda mio padre.

Al buongiorno di tutte le mattine, ai risultati chiesti, e a chi avesse segnato.

Allora ora cerca il tuo miglior viaggio sii sereno ed in pace, che qui in terra come te ce ne sono stati pochi e grazie per le risate e per i tuoi servigi.