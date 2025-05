Città in lutto per Mimmo, muore a 50 anni

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SAN NICOLA LA STRADA – Saranno celebrati domani, 4 maggio, i funerali di Domenico Pascariello, 50enne di San Nicola la Strada, spirato nei giorni scorsi.

L’uomo era da tempo debilitato da una terribile malattia che lo aveva colpito. Domenico, per gli amici Mimmo, si era dovuto allontanare dal lavoro per curarsi in maniera più intensa.

In tanti lo ricordano con affetto, essendo riuscito a mostrare in ogni momento la sua bontà, la sua gentilezza, facendo passare sempre in secondo piano le difficoltà che stava affrontando.

La messa in suo onore si terrà alle 15, presso la chiesa Santa Maria degli Angeli, sempre a San Nicola la Strada.