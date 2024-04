Sport sammaritano in lutto. Si è spento lo storico segretario del GLADIATOR

Per mezzo secolo ha fatto parte della società di calcio della città del foro.

SANTA MARIA CAPUA VETERE. Con il dolore nel cuore per una notizia funesta, il Gladiator 1924 S.S.D. A.R.L. piange la scomparsa del segretario, il ragioniere Alfonso D’Amore. Bandiera del Club nerazzurro, se ne va un pezzo di storia con oltre 50 anni di impegno, passione ed Amore con la A maiuscola per il Gladiator. Persona perbene, buona e di animo generoso, ha dato un contributo fondamentale, dietro la scrivania, a tante gestioni del sodalizio dagli anni ‘60 fino ai giorni nostri. Una brutta malattia se l’è portato via nel giro di pochi giorni, lasciando attoniti quanti lo ha hanno apprezzato per la sua meticolosità, competenza ed immensa Bontà.