CLAN DEI CASALESI. Gli interrogatori di garanzia, Reccia recchie ‘e lepre: “Le armi ritrovate non sono mie”

CASAL DI PRINCIPE (gv) – Si sono conclusi gli interrogatori di garanzia svolti nel carcere di Secondigliano alla presenza del gip Isabella Iaselli per Oreste Reccia difeso dagli avvocati Caterino e Della Gatta e per Gianluca Alemanni, assistito dall’avvocato Generoso Grasso. Reccia si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha fatto delle dichiarazioni spontanee. “Le armi ritrovate non sono mai state di mie. Sono pronto a fare un confronto con le vittime delle estorsioni” ha detto al giudice. Nelle prossime ore gli altri interrogatori.