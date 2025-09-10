CLAN DEI CASALESI, LIDI E RISTORANTI. Noto stabilimento casertano SEQUESTRATO: intestato alla figlia 24enne di un condannato per camorra

CASTEL VOLTURNO – Le guardia di finanza ha eseguito un sequestro preventivo di un’area bar-ristorante all’interno di uno stabilimento balneare a Castel Volturno, su delega della Procura di Santa Maria Capua Vetere e nell’ambito di un’iniziativa coordinata dalla Procura Generale di Napoli.

L’attività, condotta dalla Squadra Mobile di Caserta, dal Nucleo della Polizia Economico-Finaziaria della Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera di Castel Volturno, ha riguardato locali formalmente intestati a una società a nome di una giovane donna di 24 anni, residente da tempo nella zona.

Le indagini, ancora in fase preliminare, hanno tuttavia accertato che la gestione effettiva del bar-ristorante sarebbe riconducibile al padre della donna, un 57enne condannato in appello per concorso esterno in associazione mafiosa per presunti legami con il clan dei Casalesi. Tale condotta avrebbe comportato la violazione delle norme antimafia.

Il provvedimento di sequestro, adottato d’urgenza, è stato convalidato il 6 settembre scorso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Si ricorda che le indagini sono ancora in corso, che le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a una eventuale condanna definitiva e che la misura è stata applicata in assenza di contraddittorio, che potrà svolgersi in seguito dinanzi all’autorità giudiziaria.