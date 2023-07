CALDO RECORD. Arriva Cerbero, le temperature attese a Caserta e provincia. Potrebbe essere l’ondata di calore più forte della storia

Fortunati coloro che potranno raggiungere le spiagge.

CASERTA. Qualcuno parla addirittura della massima ondata di caldo mai avvenuta nella storia d’Italia. Già da questo fine settimana, nelle nostre isole maggiori, Sardegna e Sicilia, si supereranno i 45 gradi, Ma il clou dell’anticiclone arriverà tra martedì e mercoledì prossimi. I meteorologi più pessimisti hanno ipotizzato che in alcune zone della Sardegna il termometro supererà i 47 gradi, andando ad abbattere il record di del 2021. Per quanto riguarda il resto d’Italia, per le cosiddette città continentali, come Firenze e Bologna, la previsione è di 42 gradi all’ombra. Tornando alle nostre zone, a quanto pare, il caldo si farà sentire pesantissimamente (ricordiamo che lo scorso anni il record si toccò con i 41 gradi a Caserta, il 27 giugno).

“Se farà caldissimo di giorno – spiega Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, anche la notte non sarà da meno. Qui ci penserà l’afa a rendere il dormire difficoltoso. Le masse d’aria calda trasportate dall’anticiclone africano attraversando il Mar Mediterraneo si caricheranno di umidità. Con temperature minime quasi mai sotto i 20 gradi su molte città italiane si avranno le notti tropicali”.

Le colonnine di mercurio, informa Gussoni, sono già salite sfiorando in 40°C in Sardegna e sarà proprio questa regione a registrare misure di temperatura quasi da record per il periodo. L’anticiclone africano acquisterà sempre più potenza a partire da domenica quando il suo cuore bollente si avvicinerà minacciosamente all’Italia. Un primo aumento delle temperature in realtà si registrerà domenica: se al Nord non si supereranno i 34-35 gradi, al Centro si toccheranno i 37°C come a Firenze e Roma, stessa cifra possibile anche in Campania, come sul casertano. Farà ancora più caldo invece sulle zone interne di Sardegna e Sicilia dove si potrebbero registrare i 42°C. Da lunedì, poi, il clima sarà ancora più rovente

A Caserta domani bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 26°C, lo zero termico si attesterà a 4956m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Commento del previsore Sud Ovest

DOMENICA: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale settentrionale, litorale meridionale, pianure settentrionali, pianure meridionali, subappennino e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 5000 metri. Mare poco mosso.