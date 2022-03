Clochard colto da malore improvviso: salvato dalle forze dell’ordine

PIEDIMONTE MATESE -Senzatetto vinto dal freddo accusa malore. L’uomo è stato notato da alcuni passanti, tra cui un agente della polizia municipale, non locale, sotto alcuni cespugli nei pressi della stazione ferroviaria di Piedimonte Matese. É riuscito a pronunciare solo poche parole ma ha fatto ben intendere che non si sentiva bene. Allertati i carabinieri della stazione locale che subito si sono portati sul posto e i sanitari del 118 che hanno prestato un primo soccorso e trasportato l’uomo all’ospedale di Piedimonte Matese per le cure del caso.