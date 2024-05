Cocaina e crack nel circolo: 9 condanne definitive

La Suprema corte ha respinto il ricorso presentato dai difensori

CASERTA – I giudici della prima sezione della Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso e confermato tutte le pene, pronunciate in appello, nei confronti di 9 persone coinvolte nell’inchiesta sullo spaccio di droga in un circolo di via Caprio Maddaloni a San Clemente, frazione di Caserta.

Confermate le pene per: Salvatore Piscitelli, condannato a 5 anni e 1 mese, Massimiliano Luiso, 4 anni e 5 mesi , Luca Piscitelli, 9 anni e 4 mesi, Celestino Pasquariello, 5 anni e 8 mesi, Michael Natale, 4 anni e 8 mesi, Gaetano Ferrante, 5 anni Vincenzo De Lucia, 6 anni e Umberto Zampella incassa, invece, 10 mesi .

Pena maggiore per Luigi Belvedere, secondo I magistrati della Dda si troverebbe ora in Colombia, condannato a 14 anni e 10 mesi.

Il gruppo aveva messo in piedi un business che fruttava migliaia di euro a settimana. Vendevano stupefacenti, soprattutto crack e cocaina