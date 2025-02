Cocaina e crack nel perizoma mentre va a prendere la figlia scuola, milf 42enne fermata dai carabinieri

Fermata dai carabinieri vedendosi alle strette con spontaneamente consegnato in barattolo contente hashish ma i carabinieri non hanno abboccato

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SAN PRISCO – Per evitare di essere controllata ha detto ai carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, che l’hanno fermata in via San Giovanni del Comune di San Prisco mentre, a piedi, camminava velocemente, che andava di fretta perché doveva prelevare la figlia a scuola.

La scusa accampata dalla donna, che nella circostanza si è mostrata visibilmente agitata e insofferente al controllo, non ha convinto le Forze dell’Ordine che hanno così deciso di andare a fondo e verificare la veridicità di quanto asserito.

E’ stato a questo punto che la 42enne residente a Capua, vedendosi alle strette, ha spontaneamente consegnato un barattolo in vetro contenente 0,4 gr, di hashish.

Quest’ultimo atteggiamento ha ulteriormente insospettito i militari dell’Arma che hanno quindi deciso di condurla in caserma per sottoporla a più approfondita perquisizione a cura di personale femminile.

Durante tale attività è stato accertato che celava nelle parti intime tre bustine contenenti cocaina/crack per complessivi gr. 2,1.

A seguito di tale ulteriore ritrovamento e sequestro di droga, la donna è stata denunciata in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.