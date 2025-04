Cocaina e crack venduta a giovanissimi, i carabinieri intercettano due temibili pusher

Operazione dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di…

ORTA DI ATELLA – Due giovani di Caivano sono stati denunciati in stato di libertà dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



Nel corso della perquisizione personale e veicolare eseguita questa mattina dai militari dell’Arma a Orta di Atella, nel casertano, nel corso di un servizio antidroga, i due sono stati trovati in possesso di tre dosi di crack e 4 dosi di cocaina, nonché della somma di euro 290,00 suddivisi in banconote di piccolo taglio.



A far scattare il controllo dei carabinieri è stato il loro comportamento sospetto. Mentre effettuavano vari passaggi nel centro atellano, infatti, hanno attirato l’attenzione dei militari effettuando varie e ripetute soste in zone normalmente poco frequentate, in attesa del sopraggiungere di alcuni giovanissimi.

Lo

stupefacente rinvenuto, così come il denaro ritenuto provento dell’attività illecita, sono stati sottoposti a sequestro.