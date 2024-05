Cocaina nel muro, scarcerato “naso e’ cane”

Già noto alle forze dell’ordine…

CASAGIOVE (DEBORA CARRANO) – Scarcerato ma con l’obbligo di firma Angelo Russo, 56enne di Casagiove arrestato lo scorso 15 maggio.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era finito in manette quando, dopo aver fermato la propria autovettura in via Cave Alte a Casagiove, aveva depositato all’interno di un incavo ricavato in un muretto ubicato lungo la pubblica via, un contenitore in plastica contenente nove dosi di cocaina, tutte già confezionate in bustine in cellophane e secondo i militari, pronte per la cessione.

Di fronte al giudice ha optato per il patteggiamento, riuscendo ad ottenere la scarcerazione.