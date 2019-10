Colpito da un brutto male, muore 18enne. ADDIO ALESSIO

MONDRAGONE – (Maria Assunta Cavallo) Qualcuno tempo fa l’ ha definita “terra dei cuori”, ma se proprio di cuori vogliamo parlare, dobbiamo pensare a quelli che smettono di battere, che interrompono l’esistenza di bambini, ragazzi, adulti e anziani. Oggi, un altro cuore si è fermato ed è quello di Alessio Li Petri stroncato da un male incurabile. Il 18enne ha lottato con tutte le sue forze per sconfiggere il mostro, che per l’ennesima volta è riuscito a strappare a questa terra, un’altra vita.

Nella “Terra dei fuochi” e’ iniziata la mattanza, ed ogni giorno scendono in campo decine di “guerrieri” che sperano di vincere la propria battaglia contro un male che fa davvero paura, mentre i colpevoli di tutto ciò non hanno mai pagato e forse non pagheranno mai.

I funerali di Alessio si terranno domani pomeriggio alle ore 15.30 nella chiesa di San Francesco a Mondragone.