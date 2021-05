Colpito dal male del secolo. Kevin non ce l’ha fatta, muore bimbo di 4 anni

SANT’ANGELO DI ALIFE – Non ce l’ha fatta Kevin, il bimbo di appena 4 anni a cui era stato diagnosticato un rabdomiosarcoma ad una gamba. Il piccolo è deceduto questa mattina. La famiglia aveva consultato diversi luminari della scienza e a giugno dello scorso anno, in molti si erano mossi per una raccolta fondi per aiutare i genitori e questo piccolo ma coraggiosissimo bimbo.

Un lutto straziante che ha piegato l’intera comunità in un dolore assurdo.

L’Amministrazione Comunale ha fatto sapere che in occasione dei funerali del bambino, non ancora fissati, sarà istituito il lutto cittadino.