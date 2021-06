Colpo da 50mila euro nel Tabacchi. Autocompattatore usato come ariete

CARINOLA – Ancora dei ladri in azione a Carinola, stavolta nella frazione Casale. Un tabacchi sito lungo via Nazionale è stato preso di mira dai banditi che sono fuggiti con un bottino da 50mila euro. Erano le 2 e 30 della notte, quando i malviventi sono giunti sul posto a bordo di un autocompattatore della nettezza urbana, con il quale hanno divelto la saracinesca dell’esercizio commerciale. Una volta dentro, hanno depredato gratta e vinci, denaro, sigarette. Scattato l’allarme con i fumogeni. Sul posto è giunta la polizia per i rilievi. L’ultimo episodio rgistrato in paese era accaduto nella frazione Nocelleto (LEGGI QUI).