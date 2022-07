CASERTA – Colpo all’ufficio anagrafe di Via San Gennaro a Caserta. Ignoti, sembrerebbe in pieno orario di ricevimento pomeridiano, negli uffici della Caserma Sacchi. Bottino 48mila euro, incasso proveniente dalla cassa delle CIE, carte di identità elettroniche. Non si tratterebbe di una rapina ma di un colpo messo a segno con destrezza. Da accertare se siano state rubate anche carte di identità cartacee.