COLTELLATE ALL’ANFITEATRO. Si sono fronteggiati una banda dell’Iacp e un’altra di MARCIANISE. Ecco chi ha avuto la peggio

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Siamo in grado di ricostruire, almeno in linea di massima, ciò che è realmente accaduto nella tarda serata di ieri, a pochi passi dall’Anfiteatro, nell’ennesima rissa tra bande di giovani teppisti che si fronteggiano, quasi come delle falangi militari, a dimostrazione che il più delle volte, questi contatti non sono affatto estemporanei, anzi, rappresentano l’esito di tensioni già esistenti.

Si sono fronteggiate due bande organizzate: una proveniente dalla storica area degradata della città di Santa Maria Capua Vetere, ovvero l’area Iacp che si protende verso Capua ed è parallela a contrada Sant’Agostino e un gruppo di marcianisani. Sarebbe stato proprio uno degli appartenenti a questo ultimo drappello di facinorosi, ad avere la peggio e a subire quella coltellata che lo ha portato ad essere ricoverato in condizioni serie nell’ospedale di Caserta.

Il gruppo proveniente dal rione Iacp non sarebbe nuovo a “prodezze” di questo genere, dato che già in passato si era segnalato per movimenti di branco e per una attitudine ad attivare fenomeni di violenza.