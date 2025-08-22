Comandante della polizia municipale aggredito: 35enne in manette

Ferito anche un altro agente della polizia municipale

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Tensione, ieri mattina, presso il comando della polizia locale di Tolmezzo,(provincia di Udine) dove un uomo di 35 anni, originario della provincia di Caserta, ha aggredito e ferito il comandante Alessandro Tomat e un altro agente.



Secondo quanto ricostruito, l’uomo si è presentato negli uffici del Comando chiedendo chiarimenti su un atto a lui notificato con un atteggiamento aggressivo.



Quando il comandante Tomat, insieme a un altro operatore, è intervenuto per cercare di contenerlo, è scoppiata una colluttazione che ha provocato lesioni a entrambi gli agenti. Il pubblico ministero i turno, ha disposto il trasferimento dell’uomo nella casa circondariale di Udine