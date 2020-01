CASERTA – Francesco Canzano, 67 anni, noto commercialista di Caserta, si è costituito in carcere per farsi notificare il provvedimento di esecuzione pena. Il professionista si è presentato nella casa di reclusione appena la Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal suo legale. Deve scontare un anno e 10 mesi per corruzione. Rimase coinvolto nell’inchiesta su un giro di tangenti in Liguria. E’ il fratello dell’ex vicesindaco di Caserta.