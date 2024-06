Comunità in lutto. Gennaro si sente male e muore a soli 35 anni

Quando i sanitari si sono portati sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso

PARETE – la comunità di parete è sotto choc per la prematura dipartita di Gennaro Falco, 35 anni, morto nella serata di ieri, sabato 1 giugno verso le 22:30, a causa di un malore improvviso. Quando i sanitari del 118 si sono portati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del trentacinquenne. Gennaro era nipote dell’assessore delle politiche sociali, Arianna Sabatino, ed era noto per la sua attività di fioraio svolta negli anni passati. numerosi i messaggi di cordoglio degli amici e dei tanti conoscenti che in queste ore nei social stanno ricordando il giovane