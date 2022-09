Traferita, in eliambulanza, presso una struttura più adeguata

PIEDIMONTE MATESE – Ore di ansia per la comunità di Piedimonte Matese, raccolta in preghiera per una 27enne del posto. Martina – questo è il suo nome – nella giornata di ieri è stata colta da un malore improvviso. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una emorragia cerebrale. Traferita, in eliambulanza, presso una struttura più adeguata.