CONCORSO CAMPANIA. Pubblicati i risultati dell’ultima categoria rimasta. CLICCA PER VEDERE GLI AMMESSI

CASERTA – Sono stati pubblicati in queste ore gli elenchi alfabetici, provvisori, degli ammessi alla prova scritta per il prossimo passaggio nel concorso per l’assunzione a tempo indeterminato presso la regione Campania altri enti locali di oltre 1000 unità, personale da inquadrare nella categoria C.

Ricordiamo che questa è una preselezione, poi, dopo 8 mesi e superata questa prova, saranno gli enti, volta per volta a decidere se mettere al lavoro a tempo indeterminato i vincitori del concorso.

CLICCA PER ACCEDERE ALLE LISTE