Concorso pubblico pilotato. 6 INDAGATI. Coinvolto sindaco del Napoletano, vincitrice del concorso, il marito e….

REGIONALE – Nella mattinata odierna i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Nola, hanno dato esecuzione a misure cautelari personali applicate dal G.I.P. presso il Tribunale di Nola nei confronti di 6 indagati: il Sindaco di un Comune dell’area vesuviana, il Segretario Generale dello stesso Comune, un consigliere comunale, un imprenditore, la vincitrice di un concorso pubblico per titoli ed esami e il marito, coinvolti a vario titolo in un’associazione per delinquere dedita alla commissione di più delitti di corruzione e finalizzata a favorire illecitamente il superamento di concorsi pubblici.