Condannato il 30enne responsabile della morte di Ciro Modugno. La dura reazione della famiglia

SAN CIPRIANO /CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis) Condannato il 30enne responsabile della morte del 15enne Ciro Modugno. Ieri presso il Tribunale di Napoli Nord si è tenuta l’ultima udienza di primo grado, con rito abbreviato del processo per omicidio stradale a carico di Pietro Capoluongo 30enne di Casal di Principe, ritenuto responsabile dell’incidente stradale dove perse la vita il piccolo Ciro Modugno di San Cipriano mentre era in scooter, fu travolto dall’auto in corsa, lungo Corso Umberto I. Capoluongo incassa una condanna a 7 anni e 4 mesi, mentre il Pm aveva chiesto 8 anni di reclusione. Dagli esami tossicologici è emerso che Capoluongo, incensurato, era sotto l’effetto di stupefacenti e alcool. Il verdetto è ritenuto esiguo dai familiari del 15enne e hanno deciso di ricorrere in appello. Disperata la madre di Ciro, che non accetta una condanna così lieve, per un uomo che ha portato via la vita di un bellissimo ragazzo che aveva tutta la vita davanti a se, e non si arrende, e commenta così la piccola condanna stabilita dai giudici. “Buona sera volevo scusarmi per tutte le persone che mi hanno contattata per sapere della causa.. purtroppo nn ho risposto ankora essendo molto stanca siamo stati al tribunale dalle 10 alle 18 e volevo informarvi che con tutte le avendo tutte le accuse nei suoi confronti il viscito Pietro capoluogo e stato condannato a 7 anni e 4 mesi sono molto delusa per me nn ho avuto nessuna giustizia.. Lui nn si sa se andrà in carcere.. e se ci andrà fra 7 anni sarà fuori.. mente i sogni di mio figlio Ciro Modugno sono stati spezzati da un assassino.. vi auguro una buona notte..Buongiorno neanke stanotte sono riuscita a prendere sonno.. Dopo una giornata tremenda ieri io nn ci posso pensare sto impazzendo… 7 anni e 4 mesi.. Quel viscito ammazzato mio figlio . E così sela vorrebbe cavare??Italia giudici.. Istituzioni..siete la vergogna dell’Italia quella la guerra ci vorrebbe qui.. Ma ora basta poi dicono che uno si fa giustizia da solo forse era meglio che già lo avevo ammazzato dal primo giorno mi sono sentita dire abbi fiducia nella legge…. Dio è potente.. Ma che quello già doveva morire per i miei gusti.. Vergogna… Vergognatevi da oggi si fa a modo mio.. Pietro capoluogo preparati ora è guerra.. Hai ucciso mio figlio e se mi stanco pubblico le telecamere e foto di Ciro come melo ai combinato faccio succedere il finimondo.. Cara legge schifosa vi conviene chiudere immediatamente questo drogato.. Ubriacone.. Viscito.. Seno si chiuderà casale .. E ora vorrei dire chiunque esce la quella maledetta casa apresse gli occhi.. Ora è guerra…”