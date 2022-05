Paolo non ce l’ha fatta: confermata la morte cerebrale, donati gli organi

FRANCOLISE – Confermata, purtroppo, la morte cerebrale del 15enne Paolo Andrea Russo l’adolescente che due giorni fa è rimasto gravemente ferito in seguito all’esplosione di un colpo di arma da fuoco. Quella di Paolo è stata una tragedia, una come tante che sempre più spesso colpiscono le famiglie di giovani ragazzi che in modo sempre più disorientato vivono la propria adolescenza. Paolo continuerà a vivere in altre persone. La famiglia del 15enne con un atto di generosità estremo, nel momento più alto del dolore ha autorizzato l’espianto degli organi.