Confermato maxi sequestro alla famiglia di Gaetano Balivo. “Liberati” immobili e proprietà del figlio Michele. ECCO L’ELENCO COMPLETO

TRENTOLA DUCENTA – Procedimento di prevenzione a carico di Gaetano e Silvestro Balivo, interviene la decisione della Corte di Appello di Napoli dopo quasi tre anni di giudizio.

In primo grado il Tribunale di S. Maria C.V., Sezione Misure di Prevenzione, guidato dal giudice Urbano, con relatore Balato, su richiesta della Direzione Nazionale antimafia, aveva disposto la confisca di tutti i beni riferibili a Gaetano e Silvestro Balivo, nonché ai congiunti degli stessi.

Nelle scorse ore, la Corte di Appello di Napoli, Ottava Sezione Penale, ha confermato la sussistenza degli indizi di appartenenza camorristica per legami con il clan Zagaria di Gaetano Balivo, difeso dall’avvocato Vincenzo Maiello, e Silvestro Balivo, difeso dall’avv. Roberto Guida, in ragione delle dichiarazioni del collaboratori di giustizia e delle intercettazioni telefoniche ed ambientali.

La Corte, inoltre, ha confermato la confisca dei beni e delle società riferibili ai proposti ed ai congiunti, mogli e figli.Tuttavia, una importante modifica della situazione ha interessato la posizione di Michele Balivo, difeso dall’avvocato Mario Griffo.

In favore del figlio di Gaetano Balivo, infatti, è stata disposta la restituzione di tutti gli immobili all’epoca sequestrati, siti in via Romaniello e via Atellana, oltre 20 appartamenti, nonché dei conti correnti intestati allo stesso ed alla di lui moglie, Immacolata Tessitore, riconoscendo la autonomia patrimoniale ed imprenditoriale dello stesso.

Disposta anche la restituzione delle società “mediche” riferibili a Salvatore Balivo, difeso dall’avvocato Mariano Menna, figlio di Silvestro Balivo.

Confermata, invece, la confisca di beni e società riferibili a Francesco Balivo, altro figlio di Silvestro, a Rosa Catalano, moglie di quest’ultimo, di altri cespiti riferibili a Salvatore Balivo, nonché dei beni riferibili Maria Rotonda Giordano, consorte di Gaetano Balivo, difesa dall’avvocato Gianpaolo Fioretti.

Ricordiamo che Gaetano Balivo sta espiando una condanna ad anni 12 di reclusione per il reato di associazione di tipo mafioso.

Mentre per Silvestro Balivo, già indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, fu adottato provvedimento di archiviazione, ritenuto ininfluente dai Giudici di primo e secondo grado rispetto alla ipotizzata appartenenza camorristica.

La Procura generale aveva chiesto la conferma integrale del pronunciamento di primo grado.