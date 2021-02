Consiglio dei Ministri. E’ di CASAPULLA il nuovo Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Generale Pietro Serino

CASAPULLA – Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha nominato il Generale di Corpo d’Armata Pietro Serino nuovo Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano. Il 26 febbraio prossimo ci sarà il passaggio di consegne con il parigrado Salvatore Farina. Serino è di Casapulla, suo padre Giuseppe partì giovanissimo per Roma dalla sua abitazione in via Kennedy. Molti ricorderanno il nonno del generale, Pietro, maresciallo in pensione. Nato a Roma il 3 giugno 1960, il Generale ha conseguita nel 1978 la Maturità Scientifica presso la Scuola Militare “Nunziatella”. Ha frequentato il 160° Corso dell’Accademia Militare di Modena, nella Compagnia 3^/6^ “Falchi” ed il corrispondente Corso Applicativo presso la Scuola Ufficiali di Torino.Ufficiale altamente preparato, carismatico. E’ grande amico del Capo Corso Gianni Campagna, da cui eredita la posizione alla sua scomparsa prematura.

Promosso Tenente dell’Arma delle Trasmissioni nel 1982, ha prestato servizio presso l’11° Battaglione Trasmissioni quale Comandante di Plotone, Comandante di Compagnia e Capo Sezione Operazioni. Ha successivamente comandato il Battaglione “Leonessa” dell’11° Reggimento Trasmissioni e da Colonnello il 1° Reggimento Trasmissioni, unità di supporto del Corpo di Reazione Rapido Italiano per la NATO (NRDC-ITA). In tale posizione ha avviato una serie di progetti al fine di ottenere uno strumento capace ed innovativo al supporto del Comando NATO. Ha evidenziato l’importanza delle comunicazioni nel contesto internazionale e soprattutto nel Comando e Controllo garantendo sempre la direzione della linea di comando in ogni situazione.Nel corso della sua carriera, il Gen. Serino ha frequentato il Corso Basico di Guerra Elettronica per Ufficiali, il Corso per Ufficiale Addetto all’Aerocooperazione (G-3 Air), il Corso Basico CIMIC per Ufficiali ed i Corsi 117° Normale e Superiore di Stato Maggiore presso la Scuola di Guerra dell’Esercito, negli stessi banchi ove erano presente, tra l’altro, il compagno di corso Teo Luzi, ora Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Generale di Corpo D’Armata Roberto Perretti, Comandante del Comando Forze Operative Nord ed il Generale di Corpo d’Armata Rosario Castellano, Comandante del Comando Militare Capitale in Roma.

Con il 117° Corso Superiore di Stato Maggiore, il cui Capo Corso è il Generale Salvatore Farina, è stato avviato per la prima volta anche l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze. Successivamente il Generale Serino è stato avviato a frequentare il corso presso l’US Army War College negli Stati Uniti. Ha conseguito la Laurea ed il Master di 2° livello in Scienze Strategiche presso l’Università di Torino ed un secondo Master, sempre in Scienze Strategiche, presso l’US Army War College. Quale Ufficiale di Stato Maggiore, ha prestato servizio presso lo Stato Maggiore dell’Esercito come Ufficiale Addetto presso l’Ufficio Reclutamento, Stato e Avanzamento del I Reparto e come Capo Sezione presso l’Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e presso il Reparto Pianificazione Generale e Finanziaria. Da Colonnello ha diretto l’Ufficio Pianificazione dello Stato Maggiore dell’Esercito.Promosso Generale di Brigata nel 2008, ha svolto nel triennio 2007 – 2010 l’incarico di Addetto per l’Esercito presso l’Ambasciata d’Italia a Washington, DC. Successivamente ha comandato la Brigata Trasmissioni.

In tale posizione ha avviato un programma di trasformazione della Grande Unità incrementando le capacità sia in termini di mezzi, materiali ma soprattutto sviluppando e rivoluzionando la rete infrastrutturale che è così diventata più veloce, sicura ed interconnessa. Nell’agosto 2011 è stato nominato Capo Reparto Pianificazione Generale e Finanziaria dello Stato Maggiore dell’Esercito gestendo saggiamente le risorse in un momento di crisi finanziaria e politica del nostro Paese.Promosso Generale di Divisione nel 2012, nel triennio 2013-2016 è stato Capo Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio dello Stato Maggiore Difesa.In tale periodo ha avviato i nuovi programmi con ottica futura, portando la Difesa ad essere uno strumento adeguato ai tempi e fortemente credibile in ambito internazionale.In data 1° gennaio 2016 è stato promosso al grado di Generale di Corpo d’Armata.Dal febbraio 2016 al marzo 2017 è stato Presidente del Comitato Guida per l’Implementazione del Libro Bianco per la Sicurezza Internazionale e la Difesa.Dal 1° febbraio 2017 al 30 ottobre 2018 è stato Comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito in Roma.