CONSORZIO IDRICO. Anche il presidente Pasquale Di Biasio positivo al CORONAVIRUS

CASERTA (g.g.) – Oooh, finalmente qualcosa di positivo. Scherzi a parte, augurando al presidente del Consorzio Idrico, Pasquale Di Biasio, una pronta guarigione, dobbiamo elaborare la notizia data quasi due ore fa. Questo perché oltre al dipendente, anche il presidente sarebbe risultato positivo al coronavirus.

La battuta iniziale non è certo legata direttamente alla persona di Di Biasio ma al contesto di un consorzio in cui tutto è assolutamente e impresentabilmente negativo. Come si suol dire, CITL se l’è chiamata.