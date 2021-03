Contagi COVID, Comune aperto ai cittadini solo su prenotazione. ECCO COME FARE

COMUNICATO STAMPA

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Ambrosca ha deciso di introdurre nuove misure per ridurre la mobilità per contenere il contagio da Coronavirus. Per tutta la durata della zona rossa, infatti, con apposita ordinanza, è stato stabilito di interdire ai cittadini l’accesso alla casa comunale se non per motivi di stretta necessità.

L’accesso al Comune sarà consentito solo su prenotazione e ad un solo cittadino alla volta. Per accedere all’ufficio di stato civile per il rilascio di certificati di nascita o di morte sarà possibile contattare lo 0823856176 o inviare una pec all’indirizzo [email protected] Per l’ufficio anagrafe, invece, per i certificati di competenza, è possibile contattare lo 0823856176 o inviare una pec ad [email protected] Filo diretto anche con la polizia municipale che può essere contattata allo 08231257721 o all’indirizzo pec [email protected]

Nonostante tutto, l’esecutivo di Cancello ed Arnone garantirà tutti i servizi alla comunità attraverso anche un sistema ‘da remoto’. Tutte le comunicazioni e le richieste possono, infatti, essere spedite all’indirizzo email [email protected] oppure all’indirizzo pec [email protected]