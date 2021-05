CASERTA – E’ scattata la denucia a piede libero per una 31enne casertana e per il suo convivente di 48 anni per furto e sostituzione di persona. I due, con i dati anagrafici e il codice fiscale di una persona morta, hanno attivato un contratto di fornitura energia elettrica, causando un danno di 650 euro al fratello della persona deceduta, un uomo di 63 anni residente vicino ad Udine.