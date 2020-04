SESSA AURUNCA – La polizia municipale di Sessa Aurunca ha multato una turista ed un bagnino a Baia Domizia. La donna è stata trovata a prendere il sole in spiaggia in barba alle norme anti covid che vietano di uscire di casa. Il bangino invece è stato sorpreso a pulire il lido balneare in concessione.