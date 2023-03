Controlli nel casertano. L’esercito sequestra un’officina e multato titolare di un caseificio

CASERTA – Nella settimana appena conclusa, l’Esercito Italiano congiuntamente con le Forze dell’Ordine, sulla base della programmazione della Cabina di Regia “Terra dei fuochi”, presieduta dall’ Incaricato Filippo Romano, sotto il coordinamento delle prefetture di Napoli e Caserta, hanno condotto attività di controllo in decine di attività commerciali, con un imponente dispiegamento di personale e mezzi, anticipato dalla ricerca e sorveglianza del territorio dagli Aeromobili a Pilotaggio Remoto e pattuglie a terra dell’Esercito, oltre che dai droni dei Vigili del Fuoco e dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza.

Nella stessa giornata, nei comuni di Cancello Arnone, Grazzanise e Santa Maria la Fossa, in provincia di Caserta, le attività congiunte hanno visto impiegate pattuglie dei Carabinieri della territoriale e forestali, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza oltre alle competenti Polizie Locali dei Comuni interessati la Polizia Provinciale di Caserta, la polizia Metropolitana di Napoli, il personale dell’ARPAC, ASL di Caserta e veterinari igiene degli alimenti, e ICQRF, in una serie di controlli, tra cui un’azienda agricola a Grazzanise.

Sono

state riscontrate violazioni circa l’ “Utilizzazione Agronomica” di affluenti e di allevamento al di fuori dei casi previsti dalla legge, a Cancello e Arnone, presso un Deposito/Officina è stata denunciata una persona per violazioni circa l’illecita gestione dei rifiuti speciali e pericolosi,

In totale sono state identificate 12 persone di cui 2 denunciate e 5 sanzionate per reati ambientali e non, sono stati sottoposti a sequestro 4400 Mq Circa di attività illecite e elevate sanzioni complessive per oltre 182 Mila euro.

Il 30 marzo a San Cipriano d’Aversa, 2 pattuglie dell’Esercito e 2 pattuglie dei Carabinieri ho svolto dei controlli presso tre officine abusive, in una è stato rinvenuto un veicolo rubato, ed il proprietario dell’area è stato denunciato e sanzionato per reati di ricettazione, inoltre l’intera area è stata sequestrata. Presso le altre due aree sono stati rinvenuti dei rifiuti gestiti in maniera non conforme, entrambe le aree, per un totale di 1800 mq, sono state sottoposte a sequestro ed i proprietari sono stati sanzionati con ammende fino a 81 Mila euro e denunciati per reati ambientali.

Nella notte tra giovedì e venerdì, a Castel Volturno, una pattuglia dell’Esercito durante una ulteriore attività di pattugliamento ha ritrovato una vettura rubata da due extracomunitari, i due, sono stati posti in stato di fermo e consegnati alle Forze dell’Ordine.

Le donne e gli uomini dei Corpi di Polizia, Pubblica Sicurezza e Forze Armate con determinazione ed encomiabile impegno, costantemente in prima linea, continuano, in modo mirato e selettivo alla repressione delle attività illegali, l’abusivismo e lo smaltimento illecito di rifiuti, a favore e in difesa di cittadini e dei territori.